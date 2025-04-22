Seydişehir'de Sağlık Personeline İlk Yardım Eğitimi Verildi
Seydişehir sağlık müdürlüğü personeline, Dr. Zeliha Halıcı tarafından ilk yardım eğitimi verildi. Eğitimde genel ilk yardım bilgileri, hasta ve yaralı değerlendirmesi ile temel yaşam desteği konuları ele alındı.
Seydişehir ilçesinde sağlık müdürlüğü personeline ilk yardım eğitimi yapıldı.
Kurum binasında Dr. Zeliha Halıcı tarafından verilen ilk yardım eğitiminde, genel ilk yardım bilgileri, hasta, yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği ve bilinç bozuklukları anlatıldı.
Uygulamalı eğitimin ardından program sona erdi.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel