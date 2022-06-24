Seydişehir'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kadir Eren (23) idaresindeki 42 AAT 825 plakalı otomobil, Seydişehir - Beyşehir kara yolunun 1. kilometresinde refüje çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Eren, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Kadriye Coşkun - Güncel