Seydişehir'de Otomobil Kazası: Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada sürücü M.D. ve eşi F.D. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Seydişehir Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak boş araziye girdiği kazada yaralanan çift hastaneye kaldırıldı.

M.D. idaresindeki 42 ZR 004 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş araziye girdi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile eşi F.D. yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
