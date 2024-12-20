Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: İsrail'in Suriye'yi işgali kabul edilemez, bölgeyi tehdit eden saldırganlık durdurulmalı
İsrail'in Suriye'yi işgali sonrası Erdoğan'dan dünyaya çağrı
Trump'ın övgü dolu sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Trump'ın "O çok akıllı biri" sözlerine Erdoğan'dan ilk yorum
Pentagon'dan Suriye'deki asker sayısı için fıkra gibi açıklama
Pentagon'dan fıkra gibi Suriye açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı

Seydişehir'de Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı

Seydişehir'de Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 17 yaşındaki sürücünün idaresindeki otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

U.H. (17) idaresindeki 42 RA 897 plakalı otomobil, Seydişehir-Konya kara yolu Karabulak Mahallesi'nde bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki S.U. (15) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
img

Adını görmeye bile tahammül edemiyorlar
img

Suriyelilerin dönüşü nasıl olacak? Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
img

Sahibinden satılık cezaevi! İstenilen ücret ilanın da önüne geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prof. Dr. Cemal Zehir: Asgari ücret refah payı artışlarıyla en fazla 25 bin liraya çıkabilir
Asgari ücretle ilgili net tahmin: En fazla bu kadar olur
Beykoz'da polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti
Polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti
Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım
Canlı yayında Esra Erol'a hiç söylenmeyecek bir şeyi söyledi
Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
Davutoğlu'ndan tarihi U dönüşü
Merkez Bankası, 2024 sonu dolar ve enflasyon tahminini güncelledi
Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini güncelledi
Suriye sokaklarında ilginç manzara
Suriye sokaklarında ilginç manzara

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 20 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 20 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi? İstanbul (İSKİ) barajlarında son durum nedir? Baraj doluluk oranı seviyesi yüzde kaç? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 20 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Eyüpspor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 20 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI! MSB personel alımı ne zaman, şartları neler? Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıklandı mı? Müge Anlı'da Nezaket Uyur öldürüldü mü? Nezaket Uyur bulundu mu, olayı nedir? Mikautadze Galatasaray'a mı geliyor? Asgari ücret Pazartesi günü (23 Aralık) açıklanır mı? Asgari ücret 2025 ne kadar olacak, son rakam ne? Turgut Toydemir kimdir, kaç yaşında? Mimar Turgut Toydemir nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.