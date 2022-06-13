Seydişehir'de ortaokul öğrencilerinden görsel sanatlar ve teknoloji sergisi Seydişehir Mahmut Esat Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan yılsonu görsel sanatlar ve teknoloji sergisi açıldı. Seydişehir Mahmut Esat Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan yılsonu görsel sanatlar ve teknoloji sergisi açıldı. Seydişehir Belediyesi Enderun Gençlik Merkezinde gerçekleşen, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, okul müdürleri, veliler ve öğrencilerin katıldığı açılış töreninde, öğrencilerin eserleri beğeni topladı. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "El becerilerini geliştirmek adına yapılan sosyal aktiveler her zaman önemli olmuştur. Eserlerin ortaya çıkmasında emeği geçen okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve emek vererek resimleri hazırlayan öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.??????? AA / Kadriye Coşkun - Güncel Mehmet Tutal Seydişehir gençlik Güncel Haberler

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