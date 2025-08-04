Seydişehir'de Ölü Doğan Bebek Kalp Masajı ile Hayata Döndürüldü

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde, doğum sonrası nefes alamayan bebek, doktorların 10 dakika süren kalp masajı ile hayata döndürüldü. Durumu kritik olan bebek, hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde ölü doğan bebek kalp masajı ile hayata döndürüldükten sonra hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi.

Seydişehir'de yaşayan Suriyeli anne Aye Yaşar, Devlet Hastanesinde 30 haftalık olarak bir erkek bebek dünyada getirdi.

Doğum sonrası bebeğin nefes alamadığını fark eden doktor, 10 dakika süresince kalp masajı yaparak bebek Yaşar'ı hayata döndürdü.

Hayata döndürülen ve durumu kritik olan bebek, entübe edildi.

Bebek, Seydişehir Millet Bahçesinde bulunan çim saha ya inen hava ambulansı ile Konya 'ya sevk edildi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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