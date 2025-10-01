Seydişehir'de 'Okulumda kan'panya' Projesine Destek

Seydişehir ilçesinde toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan "Okulumda kan'panya var" projesine destek verildi.

Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizamettin Doğan, Gazi İlkokulu'nda yönetim, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelerek projeye desteklerini ifade etti.

Ziyaret sırasında proje hakkında bilgi alan Kıyıcı, öğrencilerin gösterdiği ilgi ve duyarlılıktan duydukları memnuniyetini dile getirdi.

Kan bağışı ve sosyal sorumluluk bilincinin erken yaşta kazandırılmasının önemine değinen Kıyıcı, "Bu tür projeler, öğrencilerin sadece akademik değil, aynı zamanda insani değerlerle de yetişmesine katkı sağlamaktadır." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizamettin Doğan da "Eğitim yalnızca derslerle sınırlı değildir. Sosyal sorumluluk bilincini artıran bu gibi çalışmalar, çocukların karakter gelişiminde önemli bir rol üstlenmektedir." diye konuştu.