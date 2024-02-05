Seydişehir'de Okul Güvenliği ve Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal başkanlığında okul güvenliği ve tedbirleri toplantısı yapıldı.

Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurum müdürleri ve okul müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda okullarla ilgili güvenlik ve sorunları görüşüldü.

Eğitim ve öğretim birinci döneminin değerlendirildiği toplantıda ikinci döneme ilişkin öğrencilerin güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla güvenlik tedbirlerinin alınmasına yönelik görüş ve öneriler konuşuldu.

Kaymakam Cevdet Bakkal, ikinci dönem eğitim ve öğretimin yılının öğretmen ve öğrencilere başarı getirmesi dileklerinde bulundu.