Seydişehir'de Okul Bakım ve Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizamettin Doğan, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okullardaki bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını inceledi. Doğan, öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim alması için çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirtti.

Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizamettin Doğan, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi okullarda yürütülen bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını inceledi.

İlçedeki farklı okullarda devam eden hazırlık çalışmalarını kontrol eden Doğan, eksikliklerin giderilmesi için yetkililerle istişarelerde bulundu.

Doğan, öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim görmesi için çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirterek, "Yeni eğitim yılına sorunsuz başlamak için tüm okullarımızda bakım ve yenileme çalışmalarını hızla tamamlıyoruz. Amacımız, öğrencilerimize modern ve konforlu bir eğitim ortamı sunmak." diye konuştu.

