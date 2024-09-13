Seydişehir'de öğrenci servis araçları denetlendi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde öğrenci servis araçları denetlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki 46 aracı kontrol etti.

Denetim sırasında sürücülere, trafik güvenliği konusunda eğitimler de verildi.

Seydişehir'de Asım Cengiz Huzurevi'nin yapımı tamamlandı

Seydişehir Belediyesi ile yüklenici firma işbirliğiyle tamamlanan Asım Cengiz Huzurevi binasının tahsisi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yapıldı.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "Huzurevimiz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü belirleyeceği iş ve işleyişle yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak. Huzurevinin hizmete açılmasıyla birlikte şehrimizin bir ihtiyacı daha giderilmiş olacak."ifadesini kullandı.