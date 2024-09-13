Üye Girişi
Haberler

Seydişehir'de öğrenci servis araçları denetlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan öğrenci servis araçları denetlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde sürücülere trafik güvenliği konusunda eğitimler verildi. Ayrıca Seydişehir'de yapımı tamamlanan Asım Cengiz Huzurevi binasının tahsisi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yapıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde öğrenci servis araçları denetlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki 46 aracı kontrol etti.

Denetim sırasında sürücülere, trafik güvenliği konusunda eğitimler de verildi.

Seydişehir'de Asım Cengiz Huzurevi'nin yapımı tamamlandı

Seydişehir Belediyesi ile yüklenici firma işbirliğiyle tamamlanan Asım Cengiz Huzurevi binasının tahsisi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yapıldı.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "Huzurevimiz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü belirleyeceği iş ve işleyişle yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak. Huzurevinin hizmete açılmasıyla birlikte şehrimizin bir ihtiyacı daha giderilmiş olacak."ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Seydişehir Jandarma Güncel trafik Yaşam konya

Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu amca yeniden savcılıkta

Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu amca yeniden savcılıkta

 Narin'in serbest bırakılan babası ilk kez konuştu: Devlet kızımın katilinin kanını yerde koymayacaktır

Narin'in babası serbest kaldıktan sonra ilk kez konuştu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diploma polemiğini bitirecek sözler: 1981'de buradan mezun oldum, gururluyum

"1981 yılında bu üniversiteden mezun oldum, gururluyum"
Ali Erbaş, teşekkür için Mesut Özil'i çağırdı: Önemli bir iş başardın

Ali Erbaş, teşekkür için Mesut'u çağırdı: Önemli bir iş başardın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
14 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 14 Eylül Akrep, Boğa, Aslan burcu yorumu Arka Sokaklar CANLI izle! 13 Eylül Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Eylül günün maçları nereden izlenir? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 16. bölüm TRT 1 HD izleme linki! LGS puanları yeniden mi hesaplanacak? LGS PUANLARI İPTAL Mİ EDİLDİ? LGS puanları iptal mi? Müge Anlı'da son bölüm ne oldu? 13 Eylül Müge Anlı'da Çiğdem Koçyiğit bulundu mu? 32. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI! POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? POMEM başvuru şartları neler? Sıla bebek olayı nedir, ne zaman oldu? Tekirdağ'da Sıla bebek öldü mü, nasıl öldü? Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç sevgili mi? Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç nerede nasıl görüntülendi? 15 EYLÜL'E DİKKAT! 15 Eylül'de en şanslı burçlar hangileri? Ay, Venüs ve Jüpiter kavuşumunun etkileri neler olacak? Aşk, kısmet, evlilik... NARİN'İ AMCASI MI ÖLDÜRDÜ? Narin Güran cinayetinde katil kim? Narin Güran cinayetinde son durum!
title