Seydişehir'de Nefes Alma Zorluğu Çeken Bebek Ambulans Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı
Seydişehir ilçesinde dünyaya gelen 1 günlük bebek, nefes almada güçlük çekmeye başladı. Bebek, hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.
Seydişehir ilçesinde nefes alma zorluğu çeken 1 günlük bebek, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
İlçe Devlet Hastanesinde dünyaya gelen 1 günlük bebek, nefes almada güçlük çekmeye başladı.
Bunun üzerine bebek, hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.