Seydişehir'de Nefes Alma Zorluğu Çeken 1 Günlük Bebek Ambulans Helikopterle Hastaneye Götürüldü
Burak ile Dilara Koyuncuoğlu çiftinin 1 günlük bebekleri nefes alma güçlüğü şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Bebek, yapılan ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.
Seydişehir ilçesinde nefes alma zorluğu çeken 1 günlük bebek, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.
Burak ile Dilara Koyuncuoğlu çiftinin 1 günlük bebekleri nefes alma güçlüğü şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Bebek, yapılan ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.