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Seydişehir'de Nefes Alma Zorluğu Çeken 1 Günlük Bebek Ambulans Helikopterle Hastaneye Götürüldü

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Burak ile Dilara Koyuncuoğlu çiftinin 1 günlük bebekleri nefes alma güçlüğü şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Bebek, yapılan ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Seydişehir ilçesinde nefes alma zorluğu çeken 1 günlük bebek, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

Burak ile Dilara Koyuncuoğlu çiftinin 1 günlük bebekleri nefes alma güçlüğü şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Bebek, yapılan ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Seydişehir Konya Bebek Acil Durum Hastane Sağlık Güncel Haberler

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