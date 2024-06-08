Seydişehir'de Musiki Derneği Korosu Türk Halk Müziği konseri verdi.

Dernek Başkanı Sıtkı Özkal, Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, 39 yıldır her yaştan müziksever ile ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Türk Halk Müziğinin eserlerinin seslendirildiği konser, ilgi gördü.

Konsere, Konya Vali Yardımcısı Aydın Erdoğan, İlçe Kaymakam Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.