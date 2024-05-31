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Seydişehir'de muhtarlara eğitim semineri düzenlendi

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Seydişehir'de, ilçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından muhtarlara yönelik eğitim semineri düzenlendi. Seminerde, muhtarlara kurum tanıtımı, kadına yönelik şiddetle mücadele ve erken yaşta evlilik konularında bilgilendirme yapıldı.

Seydişehir'de muhtarlara yönelik eğitim semineri düzenlendi.

İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü toplantı salonundaki seminerde, muhtarlara kurum tanıtımı ve kadına yönelik şiddetle mücadele, erken yaşta evlilik konularında seminer gerçekleştirildi.

Seminere, Seydişehir Sosyal Hizmetler Merkezi Müdür vekili Muhammet Kiremitçi, kurum personelleri ve muhtarlar katıldı.??????

Kaynak: AA / Güncel

Seydişehir Eğitim Güncel Haberler

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