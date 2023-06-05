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Seydişehir'de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

Seydişehir'de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

Güncel Haberler

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Emirhan Üzümcü (18) idaresindeki 42 AEU 804 plakalı motosiklet, Seydişehir-Beyşehir kara yolu Akçalar Mahallesi girişinde Ömer Faruk İnle (19) yönetimindeki 41 AD 865 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Emirhan Üzümcü ağır yaralandı.

Üzümcü Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Seydişehir Konya Ömer Güncel Haberler

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