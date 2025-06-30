Seydişehir'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu T.S. isimli sürücü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı T.S. hastanede tedavi altına alındı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde motosikletin devrildiği kazada bir kişi ağır yaralandı.
T.S. idaresindeki motosiklet, Seydişehir Taraşçı yolunda tarlaya devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan T.S, Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel