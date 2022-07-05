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Seydişehir'de modern hayvan barınağının temeli atıldı

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Seydişehir'de modern hayvan barınağının temeli atıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde sokak hayvanlarının rehabilitasyonunun ve bakımının yapılabileceği modern hayvan barınağının temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde sokak hayvanlarının rehabilitasyonunun ve bakımının yapılabileceği modern hayvan barınağının temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Seydişehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 10 milyon 442 bin lira bedelle ilçeye kazandırılan projenin, 180 gün içinde tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Modern hayvan barınağının özelliklerine değinen Tutal, "Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 500 hayvan kapasiteli barınağımız idari bina, muayene odaları, ameliyat ve yıkama bölümleri, karantina odası, veteriner odaları ile 220 metrekarelik 50 hayvan, 175 metrekarelik 25 hayvan kapasiteli karantina barınakları ve rehabilitasyon odalarından oluşuyor." diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez de şehirlerin inşa edilirken, nesillerin ihya edilmesinin unutulmaması gerektiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Temel atma törenine İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Konya İl Koordinatörü Yavuz Uysal, DSİ Konya 4. Bölge Müdürü Mehmet Ekinci ve davetliler katıldı.??????????????

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

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