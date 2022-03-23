Seydişehir'de kukla tiyatro gösterisi yapıldı

SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Seydişehir'de tiyatro gösterisi öğrencilerden büyük beğeni topladı.

Belediye Düğün Salonundaki etkinlikte, Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ile Masal Sahnem Kukla tiyatrosu oyuncuları "Penceredeki Kuş ve Karagöz'ün Dedektifliği" isimli kukla oyunuyla ilkokul öğrencilerine müzikal oyun sahnelendi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaptığı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibine ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a Kukla Tiyatrosu gösterimi için teşekkür etti.

Seydişehirli çocuklar, gençler ve yetişkinlere yönelik kültürel ve sosyal faaliyetlerini sürdüreceklerini belirten Tutal, "Tiyatro oyunlarından, konserlere, yetişkin ve çocuk şenliklerden söyleşi programlarına ve konferanslara kadar birçok etkinliği Seydişehirli hemşerilerimizle buluşturmaya gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.