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Seydişehir'de koruyucu aileler yemekte buluştu

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Seydişehir'de koruyucu aileler yemekte buluştu

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Muhammet Kiremitçi ve sosyal hizmet uzmanları koruyucu ailelerle bir araya geldi.

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Muhammet Kiremitçi ve sosyal hizmet uzmanları koruyucu ailelerle bir araya geldi.

Kaymakam Pişkin, Adile Baysal Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen programda, koruyucu ailelerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Pişkin, "Çocuklara her şeyi verebiliriz ama sevgi emek ister, gönüllülük ister, şefkat ister. Sizlerin verdiği sevgi ve muhabbetle çocuklar yarınlara yetişiyor. Korucuyu ailelerin bugünkü birlik ve beraberlik vesilesiyle de günlerini tebrik ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Tutal da medeniyetin özünde aile kavramının çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Muhammet Kiremitçi, büyük fedakarlıkla üstlenilen bu önemli görevden dolayı ailelere teşekkür etti.

Daha sonra, ailelerin istek, talep ve önerileri dinlendi.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Mehmet Tutal Seydişehir Hisarcık Güncel Haberler

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