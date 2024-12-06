Seydişehir'de Kış Tedbirleri Toplantısı Yapıldı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Kaymakam Cevdet Bakkal başkanlığında kış tedbirleri ile ilgili bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, olumsuz hava şartlarına karşı alınacak önlemler görüşüldü.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kış tedbirleri toplantısı yapıldı.
Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal Başkanlığında, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, ilgili kurum amirlerinin ve sorumlu personelin katılımıyla kış tedbirleri görüşüldü.
Bakkal, gazetecilere, yoğun kar yağışı, buzlanma, sel gibi olumsuz hava şartlarında vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla alınacak önlemleri görüştüklerini söyledi.