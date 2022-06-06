Seydişehir'de Kesecik Mahallesi doğal gaza kavuşacak - Haberler

Seydişehir'de 2022 yılı doğal gaz çalışmaları Kesecik Mahallesi'nde düzenlenen törenle başladı.

Programda projeyi yüklenici firma adına konuşan Cengiz Holding Proje Müdürü Mustafa Öztürk, "Seydişehir Belediye Başkanımız Mehmet Tutal Bey'in gerek Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, EPDK ve Eneji Bakanlığı ile görüşmesi sonucu neticesinde Türkiye'de çok nadir olan nüfus olarak bu kadar az bir mahallede doğal gaz çalışması yapmak bize nasip oldu. Mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Büyükşehir yasasıyla birlikte mahalle statüsü kazanan beldelerde doğalgaz paylaşımının nadir olduğunu, Konya ilçeleri arasında bir ilki gerçekleştirdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal da, "Doğalgaz çalışmaları kapsamında ilçe merkezimizde doğalgaz hizmeti alamayan 15 evimiz kaldı. Bu evlerin de doğalgaza kavuşması için imar çalışmaları devam ediyor. Bunun yanında mahallelerimizin de doğalgaza kavuşması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçe merkezimize en yakın mahallelerden biri olan Kesecik mahallemizin doğalgaza kavuşması için çalışmalarımızı bugün itibariyle başlatıyoruz. Kısa süre içerisinde Kesecik mahallemizin büyük bir bölümünü doğalgaza kavuşturmayı hedefliyoruz. Bundan sonraki süreç içeresinde inşallah büyükşehir yasasıyla kasaba statüsünden mahalle statüsüne geçen mahallelerimizi doğalgaza kavuşturmak için çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından ilçe müftüsü Adem Bebek tarafından yapılan duanın ardından doğal gaz çalışmalarına başlandı.

Programa Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, Belediye Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları, Cengiz Enerji Proje Müdürü Mustafa Öztürk ve SelçukGaz şirketi yetkilileri ile mahalleliler katıldı.