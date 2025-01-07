Seydişehir'de Kaza: 3 Yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil sulama kanalına devrildi. 3 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Mustafa D. idaresindeki 07 ABZ 876 plakalı otomobil, Seydişehir Antalya Çevre yolu Muradiye kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü Mustafa D. ile araçta bulunan Keziban D. ve Nazmiye D. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekibi tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.