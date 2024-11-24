Üye Girişi
Haberler

Seydişehir'de Kar Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor

Seydişehir'de Kar Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri, sosyal hayatın olumsuz etkilenmemesi için 7/24 kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beraber belediye ekiplerinin cadde ve sokaklarda başlattıkları yol temizleme çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu gece saatlerinde başlayan kar temizleme çalışmalarının aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Ustaoğlu gazetecilere makamında yaptığı açıklamada, "Kar yağışı nedeniyle sosyal hayatın olumsuz etkilenmemesi adına ekiplerimiz kar kürüme çalışmalara merkez mahallerde hızlı bir şekilde başladı. Uzun zamandır hasret kaldığımız kar yağışı beraberinde bolluğu ve bereketi getirdi. Ekiplerimiz yağan kar nedeni ile ana arterlerde kar temizleme ve buzlanma nedeni ile solüsyon çalışmasına devam etti. Biz öncelikli olarak vatandaşımızın huzurunu ve rahatını düşünüyoruz. Gündelik işlerinde herhangi bir aksama olmaması için ekiplerimiz 7/24 esası ile gece boyunca büyük bir özveri ile çalışıyor. Belediyemize bağlı ekiplerimiz, ana ve ara yollarda, ana arterlerdeki kaldırımlarda, şehir meydanlarında, parklarda, hastane, okul ve cami bölgelerimizde yürüyüş yollarında kar temizliği ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Kar yağışı nedeni ile bölgemizde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil." dedi.

Ustaoğlu, belediyenin kış şartlarına karşı hazırlıklarını günler öncesinden tamamlamış olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor

Milyonların gözü Erdoğan'ın başkanlık edeceği bu toplantıda! Masada 2 kritik başlık var

 Konya'yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli

Kar yağışı şehri resmen hapsetti! 4 ile giden yolların tamamı kapandı

 Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi

Uydu görüntüleri 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisini ortaya çıkardı
Tunceli'ye kayyum atanan Tekbıyıkoğlu, X hesabındaki 'Dersim' ifadesini değiştirdi

Tunceli'ye kayyum atanan Tekbıyıkoğlu koltuğa oturur oturmaz düğmeye bastı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

24 Kasım Öğretmenler Günü Öğretmenler Günü ne zaman ilan edildi? 24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi nedir? 25 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 25 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Pendik, Sultangazi, Şişli elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Muratpaşa, Alanya, Kepez elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 24-25 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Yeni atanan öğretmen kaç yıl sonra tayin isteyebilir? Öğretmenler Günü mesajı (Kısa-Anlamlı) 2024
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.