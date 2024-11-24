Seydişehir'de Kar Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor

Konya'nın Seydişehir ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beraber belediye ekiplerinin cadde ve sokaklarda başlattıkları yol temizleme çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu gece saatlerinde başlayan kar temizleme çalışmalarının aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Ustaoğlu gazetecilere makamında yaptığı açıklamada, "Kar yağışı nedeniyle sosyal hayatın olumsuz etkilenmemesi adına ekiplerimiz kar kürüme çalışmalara merkez mahallerde hızlı bir şekilde başladı. Uzun zamandır hasret kaldığımız kar yağışı beraberinde bolluğu ve bereketi getirdi. Ekiplerimiz yağan kar nedeni ile ana arterlerde kar temizleme ve buzlanma nedeni ile solüsyon çalışmasına devam etti. Biz öncelikli olarak vatandaşımızın huzurunu ve rahatını düşünüyoruz. Gündelik işlerinde herhangi bir aksama olmaması için ekiplerimiz 7/24 esası ile gece boyunca büyük bir özveri ile çalışıyor. Belediyemize bağlı ekiplerimiz, ana ve ara yollarda, ana arterlerdeki kaldırımlarda, şehir meydanlarında, parklarda, hastane, okul ve cami bölgelerimizde yürüyüş yollarında kar temizliği ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Kar yağışı nedeni ile bölgemizde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil." dedi.

Ustaoğlu, belediyenin kış şartlarına karşı hazırlıklarını günler öncesinden tamamlamış olduğunu da sözlerine ekledi.