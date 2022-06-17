Seydişehir'de kapalı cezaevine bekleme salonu açıldı Seydişehir Belediyesi tarafından, Seydişehir T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu bahçesine yaptırılan misafir bekleme salonu, törenle hizmete açıldı. Seydişehir Belediyesi tarafından, Seydişehir T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu bahçesine yaptırılan misafir bekleme salonu, törenle hizmete açıldı. Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, açılış töreninde, görüşmeye gelen mahkum yakınlarının bekleyebileceği, görüş anına kadar vakitlerini verimli geçirip ihtiyaçlarını karşılayabilme noktasında önemli bir hizmet olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Mehmet Tutal ise m??ahkum yakınlarının görüş anına kadar dinlenebilecekleri, ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir alanı cezaevi bahçesinde hizmete sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Seydişehir Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca da bekleme salonunun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri misafir bekleme salonunun açılışını gerçekleştirdi. Misafir bekleme salonunda kafeterya, mescit, tuvalet, bebek bakım odası ile çevresinde çocuk oyun parkı ve kamelyalar bulunuyor. AA / Kadriye Coşkun - Güncel T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Deniz Pişkin Misafir Güncel Haberler

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