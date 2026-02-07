Haberler

Seydişehir'de kaçak sigara ve tütün denetimi yapıldı

Güncelleme:
Konya'nın Seydişehir ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde toplamda 10 bin bandrolsüz sigara ve 20 elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kaçak sigara ve tütün denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bazı iş yerlerinde kaçak sigara ve tütün denetimi yaptı.

Ekipler, denetimlerde, 20 elektronik sigara, 54 elektronik sigara likidi, 10 bin bandrolsüz sigara, 21 bandrolsüz makaron kutusu ve yaklaşık 10 kilogram da kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüphelilere adli ve idari işlem uygulandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

