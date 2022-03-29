Seydişehir'de kaçak makaron ve tütün ele geçirildi - Haberler

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Seydişehir'de kaçak makaron ve tütün ele geçirildi

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Seydişehir'de kaçak makaron ve tütün ele geçirildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 6 bin 420 makaron ve 6 kilogram tütün ele geçirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde 6 bin 420 makaron ve 6 kilogram tütün ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, Yenicami Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenlendi.

Ekiplerin yaptığı aramada, 2 elektronik sigara basma makinesi, kompresör, 6 bin 420 makaron ve 6 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kaçak sigara yaptığı tespit edilen O.S. gözaltına alındı.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Seydişehir, Hisarcık, Konya, Tütün, Güncel, Haberler

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