Seydişehir'de kaçak makaron ve tütün ele geçirildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde 6 bin 420 makaron ve 6 kilogram tütün ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, Yenicami Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenlendi.

Ekiplerin yaptığı aramada, 2 elektronik sigara basma makinesi, kompresör, 6 bin 420 makaron ve 6 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kaçak sigara yaptığı tespit edilen O.S. gözaltına alındı.