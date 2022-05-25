Seydişehir'de inşaattan düşen işçi yaralandı - Haberler

Seydişehir'de inşaattan düşen işçi yaralandı
AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde, çalıştığı inşaattan aşağı düşen işçi hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, çalıştığı inşaattan aşağı düşen işçi hastaneye kaldırıldı.
Anabağlar Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın ikinci katında çalışan Murat Kutlu (43), dengesini kaybederek yere düştü.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kutlu, çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????
AA / Kadriye Coşkun - Güncel