Seydişehir'de inşaattan düşen işçi yaralandı - Haberler

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Seydişehir'de inşaattan düşen işçi yaralandı

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Seydişehir'de inşaattan düşen işçi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, çalıştığı inşaattan aşağı düşen işçi hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, çalıştığı inşaattan aşağı düşen işçi hastaneye kaldırıldı.

Anabağlar Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın ikinci katında çalışan Murat Kutlu (43), dengesini kaybederek yere düştü.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kutlu, çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Murat Kutlu, Seydişehir, Konya, işçi, Güncel, Haberler

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