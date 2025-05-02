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Seydişehir'de Halı Dokuma Kursu Açıldı

Seydişehir'de Halı Dokuma Kursu Açıldı
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Seydişehir ilçesinde halı dokuma kursu açıldı. Kurs, kültürel mirası yaşatmak amacıyla coğrafi işaret tescilli 'Nuzumla Yatak Halısı' dokuma amacı güdüyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü kursun açılışını gerçekleştirdi.

Seydişehir ilçesinde halı dokuma kursu açılışı yapıldı.

Yaylacık Mahallesi'nde açılışı yapılan kursta kültürel mirasın yaşatılması amacıyla coğrafi işaret tescilli "Nuzumla Yatak Halısı" dokunacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Topuz ve beraberindekiler kursun açılışını gerçekleştirerek, kursiyerler ve eğitmenlerle sohbet etti.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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