Seydişehir'de Hafızlık Eğitimi Tamamlayanlara Belgeleri Verildi
Seydişehir ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 8 öğrenci, düzenlenen törenle belgelerini aldı. İlçe Müftüsü Adem Bebek, hafızları ve ailelerini tebrik etti.
Seydişehir ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayanlar, hafızlık belgelerini aldı.
İlçe Müftülüğünde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu.
Törende eğitimini tamamlayan 8 hafıza belgeleri teslim edildi.
İlçe Müftüsü Adem Bebek, hafızları, ailelerini ve yetiştiren hocalarını tebrik ederek, bundan sonraki süreçte hafızlığın muhafazası ve ahlakına uygun yaşamanın gerektiğini belirtti.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel