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Seydişehir'de Hafızlık Eğitimi Tamamlayanlara Belgeleri Verildi

Seydişehir'de Hafızlık Eğitimi Tamamlayanlara Belgeleri Verildi
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Seydişehir ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 8 öğrenci, düzenlenen törenle belgelerini aldı. İlçe Müftüsü Adem Bebek, hafızları ve ailelerini tebrik etti.

Seydişehir ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayanlar, hafızlık belgelerini aldı.

İlçe Müftülüğünde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu.

Törende eğitimini tamamlayan 8 hafıza belgeleri teslim edildi.

İlçe Müftüsü Adem Bebek, hafızları, ailelerini ve yetiştiren hocalarını tebrik ederek, bundan sonraki süreçte hafızlığın muhafazası ve ahlakına uygun yaşamanın gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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