Seydişehir'de Hafızlık Eğitimi Tamamlayanlara Belgeleri Verildi

Seydişehir ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayanlar, hafızlık belgelerini aldı.

İlçe Müftülüğünde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu.

Törende eğitimini tamamlayan 8 hafıza belgeleri teslim edildi.

İlçe Müftüsü Adem Bebek, hafızları, ailelerini ve yetiştiren hocalarını tebrik ederek, bundan sonraki süreçte hafızlığın muhafazası ve ahlakına uygun yaşamanın gerektiğini belirtti.