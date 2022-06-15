Seydişehir'de hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı - Haberler

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Seydişehir'de hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Seydişehir'de hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı

Seydişehir'de Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hac farizasını yerine getirmek üzere Seydişehir'den kutsal topraklara giden 30 hacı adayı, dualarla uğurlandı.

Seydişehir'de Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hac farizasını yerine getirmek üzere Seydişehir'den kutsal topraklara giden 30 hacı adayı, dualarla uğurlandı.

Seyyidharun Veli Camisinde hacı adaylarını uğurlama töreni düzenlendi. Törende İlçe Müftüsü Adem Bebek'in yaptığı duanın ardından hacı adayları kutsal topraklara yola çıktı.

Müftü Bebek, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Seydişehir'den bu yıl kutsal topraklara 2 kafile olarak 30 hacı adayının uğurlandığını kaydetti.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Seydişehir Hisarcık Bebek Güncel Haberler

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