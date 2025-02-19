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Seydişehir'de Güvenlik Personeline Eğitim Programı

Seydişehir'de Güvenlik Personeline Eğitim Programı
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Seydişehir ilçesinde, güvenlik hizmetleri personeli için hastane eğitim salonunda düzenlenen programda, hizmet içi eğitimlerin kalite standartlarının korunmasındaki önemi vurgulandı.

Seydişehir ilçesinde güvenlik hizmetleri personeli için eğitim programı düzenlendi.

Seydişehir Devlet Hastanesi Başhekimi Havva Turaç Cingöz, hastane eğitim salonunda gerçekleştirilen programda, hizmet içi eğitimlerin, kalite standartlarının yerleştirilmesi ve korunmasında önemli olduğunu söyledi.

Eğitimlerin çalışanların yeni bilgi ve teknolojilerden haberdar olması için önemli olduğunu vurgulayan Cingöz, "Bu tür eğitimler vatandaşların hizmetten memnun kalmasını sağlar. Bunun için sağlık ve güvenlik personelimizin farklı branşlarda eğitim almalarını sağladık."dedi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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