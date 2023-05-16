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Seydişehir'de gençlik yürüyüşü ve koşusu yapıldı

Seydişehir'de gençlik yürüyüşü ve koşusu yapıldı

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Seydişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Gençlik Yürüyüşü ve Koşusu" düzenlendi.

Seydişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Gençlik Yürüyüşü ve Koşusu" düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde başlayan yürüyüş, Milli İrade Meydanında sona erdi.

Yürüyüşe Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Yalçın Özkubat, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Soner Balcı, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Seydişehir Hisarcık Gençlik Spor Güncel Haberler

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