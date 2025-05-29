Seydişehir'de Fuhuş Operasyonunda Bir Zanlı Tutuklandı

Seydişehir'de Fuhuş Operasyonunda Bir Zanlı Tutuklandı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan bir zanlı, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine başlattıkları çalışma sonucunda zanlıyı yakaladı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık iki aylık teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Yenicami Mahallesi'nde bir kişiyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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