Seydişehir'de Fuhuş Operasyonunda Bir Zanlı Tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık iki aylık teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Yenicami Mahallesi'nde bir kişiyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.