Haberler ›› Güncel ›› Seydişehir'de fırtına çatı uçurdu, çiçek seralarına zarar verdi

Seydişehir'de fırtına çatı uçurdu, çiçek seralarına zarar verdi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde etkili olan fırtına bazı binaların çatısının uçmasına ve çiçek seralarının zarar görmesine neden oldu.