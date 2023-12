Seydişehir'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Seydişehir'de İsrail'in Gazze'ye sürdürdüğü soykırım saldırıları düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Seydişehir STK'ları, üyeleri ve çok sayıda vatandaşlar, Hükümet Konağı önünde "Yürü Kardeşim, Ayaklarına Bir Kudüs Gücü Gelsin" etkinliğinde buluştu.

Hükümet Konağı önünde başlayan yürüyüş için buluşan binlerce kişi, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar ellerinde Türk Bayrağı ve Filistin bayrağı ile İsrail'in zulmünü lanetleyen "Soykırıma Dur de, Cesaret Taklit Edilmez, Çocuklar Öldürülmesin, Yürü Kardeşim Ayaklarına Bir Kudüs Gücü Gelsin" pankartları taşıdı.

Yürüyüşün akabinde Milli İrade Meydanında Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı, Filistinli şehitler için dualar edildi.

İHH Seydişehir Başkan Yardımcısı Abdulmuttalip Demirel Filistin'in özgürlüğü meselesinde meydanlarda olmaya devam edeceklerini söyledi.

Boykota devam etmenin de önemine değinen Demirel, boykotun artarak devam etmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

İlçe Müftüsü Adem Bebek de Filistin halkı için dua ederek, her daim yanlarında olduklarını kaydetti.

Her ne olursa olsun asla ve asla Gazze'de zulüm altında olan Müslümanları yalnız bırakmayacaklarını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal'da her daim Filistin halkının yanında yer almaya devam edeceklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Filistinli kardeşlerimizin, çeşitli planlarla ve oyunlarla yerlerinden edilmesine her zaman karşı durduk, durmaya da devam edeceğiz. Her zaman Filistin'in yanında olmaya, haklarını savunmaya, zalimlere gerekli duruşu sergilemeye devam edeceğiz. O günden bugüne devam eden saldırılarda 20 bine yakın şehit var. Terörist İsrail yıllardır Filistin toprakları üzerinde her türlü alçaklığı sergilemeye devam etmektedir. Ama kardeşlerimiz hala direnmeye ve karşı koymaya devam ediyor. Bizlerde kendilerini asla yalnız bırakmayacağız. Dünyanın neresinde olursa olsun, zalimin karşısında mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim inancımızın temelinde bu vardır. Bugünkü yürüyüşümüze destek veren tüm hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum."