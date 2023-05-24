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Seydişehir'de ev yangını

Seydişehir'de ev yangını

Güncel Haberler

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki iki katlı evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki iki katlı evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Seydişehir Kızılcalar Mahallesi Metehan Caddesi 153366 Sokak'ta Yaşar Kanar'ın kiracı olarak oturduğu iki katlı evin üst katında henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mahalledekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi

Olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İtfaiye Amirliği ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Seydişehir kiracı Konya Güncel Haberler

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