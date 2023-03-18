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Seydişehir'de ev yangını

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Seydişehir'de ev yangını

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki bir evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki bir evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

İlçeye bağlı Taraşçı Mahallesi'nde Ramazan Arabacı'ya ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mahalledekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Seydişehir Taraşçı Konya Güncel Haberler

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