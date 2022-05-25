Seydişehir'de ev tekstil ürünleri ve el sanatları sergisi açıldı - Haberler

Konya'nın Seydişehir ilçesi Ortakaraören Mahallesi'nde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

Ev Tekstil Ürünleri ve El Sanatlarının sergilendiği etkinlikte konuşan ilçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Kursiyerlerimiz tarafından ortaya çıkan eserleri birbirinden kıymetli el emeği ve göz nuru çalışmalar. Kursiyerlerimiz burada almış oldukları eğitimler ve el becerileriyle yaptıkları ürünlerle aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. dedi.

Açılışa katılan Kaymakam Deniz Pişkin de, "Eğitim, örgün eğitimin yanı sıra hayatın her aşamasında öğrenmenin adıdır. Örgün eğitimin dışında kalan kardeşlerimiz bu kurslarımızda yeni el kabiliyetleri öğrenmiş oluyorlar. Açılan kurslarda kursiyerler yaptıkları el emeği, göz nuru işlemeler el becerilerini geliştirerek sosyal hayatlarında farkındalık oluşturuyorlar. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz başta olmak üzere Ortakaraören muhtarımıza, usta öğreticilerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Açılışa, Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, Halk Eğitim Merkez Müdürü Refik Dereli, siyasi partilerin ilçe başkanları, kursiyerler ile çok sayıda vatandaş katıldı.