Seydişehir'de Engelliler Haftası Semineri Düzenlendi
Seydişehir'de Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, engelli birey ailelerine yönelik psikodestek semineri gerçekleştirildi. Kent Konseyi Engelsiz Meclisi tarafından düzenlenen seminerde psikolog Hasibe Nur Öşekçi sunum yaptı.
Seydişehir'de Engelliler Haftası kapsamında ailelere yönelik psikodestek semineri gerçekleştirildi.
Kent Konseyi Engelsiz Meclisi tarafından Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen seminer, psikolog Hasibe Nur Öşekçi tarafından verildi.
Öşekçi, psikodestek seminerinde sunum yaptı.
Seminere, engelli birey aileleri katıldı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel