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Seydişehir'de dron ile trafik denetimi gerçekleştirildi

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Seydişehir-Bozkır kara yolu Dumlupınar Kavşağı'nda gerçekleştirilen denetimlerde, emniyet kemeri takmayan, kırmızı ışık ihlali yapan ve araç kullanırken telefon görüşmesi yapan sürücüler dron ile tespit edildi. Denetimlerde 18 araç kontrol edildi, 5 araç sürücüsüne 4 bin 755 lira ceza kesildi.

Seydişehir'de dron ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Seydişehir-Bozkır kara yolu Dumlupınar Kavşağı'nda gerçekleştirilen denetimlerde, emniyet kemeri takmayan, kırmızı ışık ihlali yapan ve araç kullanırken telefon görüşmesi yapan sürücüler dron ile tespit edildi.

Denetimlerde 18 araç kontrol edildi, 5 araç sürücüsüne 4 bin 755 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Dumlupınar Seydişehir Hisarcık Tragger Güncel Haberler

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