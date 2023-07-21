Seydişehir'de dron ile trafik denetimi gerçekleştirildi

Seydişehir-Bozkır kara yolu Dumlupınar Kavşağı'nda gerçekleştirilen denetimlerde, emniyet kemeri takmayan, kırmızı ışık ihlali yapan ve araç kullanırken telefon görüşmesi yapan sürücüler dron ile tespit edildi. Denetimlerde 18 araç kontrol edildi, 5 araç sürücüsüne 4 bin 755 lira ceza kesildi.