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Seydişehir'de dolmuşlar denetlendi

Seydişehir'de dolmuşlar denetlendi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri ile Seydişehir Belediyesi zabıta ekipleri dolmuşları denetledi.

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri ile Seydişehir Belediyesi zabıta ekipleri dolmuşları denetledi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri, ana arter caddeler üzerinde belirli noktalarda eş zamanlı olarak evrak kontrolü, yolcu kapasitesi durumu ve dolmuş içindeki kurallara uyulup uyulmadığı konusunda denetleme yaptı.

Kurallara aykırı davranan araç sürücüleri ve yolcular bu konularda uyarıldı.???????

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Seydişehir Hisarcık Zabıta Güncel Haberler

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