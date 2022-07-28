Seydişehir'de dolmuşlar denetlendi Konya'nın Seydişehir ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri ile Seydişehir Belediyesi zabıta ekipleri dolmuşları denetledi. Konya'nın Seydişehir ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri ile Seydişehir Belediyesi zabıta ekipleri dolmuşları denetledi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri, ana arter caddeler üzerinde belirli noktalarda eş zamanlı olarak evrak kontrolü, yolcu kapasitesi durumu ve dolmuş içindeki kurallara uyulup uyulmadığı konusunda denetleme yaptı. Kurallara aykırı davranan araç sürücüleri ve yolcular bu konularda uyarıldı.??????? Güncel AA / Kadriye Coşkun Emniyet Müdürlüğü Seydişehir Hisarcık Zabıta Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Seydişehir'de dolmuşlar denetlendi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.