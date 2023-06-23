Seydişehir'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
O.A. idaresindeki 42 APV 834 plakalı motosiklet, Eski Demirciler Sanayi Boyacıoğlu Köprüsü'nden tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan O.A, sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel