Seydişehir'de Dağda Düşen Hayvancı Yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde dağlık alanda ayağı kayarak düşen Hasan Ünal, hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi. Yaralıda birçok bölgede kırık olduğu belirtildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde dağda ayağı kayarak düşen kişi yaralandı.
Seydişehir Taraşçı Mahallesi Rezebeli mevkisi Akdağ bölgesinde geçimini hayvancılıkla sağlayan Hasan Ünal dağlık alanda ayağının kayması nedeniyle düştü.
Ünal düştüğü bölgede yakınlarını arayarak yardım istedi.
Traktörle olay yerine giden yakınlarının durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye hava ambulansı yönlendirildi.
Yaralı, hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.
Ünal'ın ayağının çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu öğrenildi.