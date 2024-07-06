Seydişehir'de çıkan anız yangını söndürüldü
Konya'nın Seydişehir ilçesinde Değirmenci Mahallesi'nde çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Meyve bahçesi ve eski araç lastiklerine sıçrayan yangın, Seydişehir İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Değirmenci Mahallesi'nde kuşun yüksek gerilim hattına çarpması sonucu çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Meyve bahçesi ve eski araç lastiklerine sıçrayan yangını Seydişehir İtfaiye ekipleri söndürdü.