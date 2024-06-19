Seydişehir'de Buğday Tarlasında Yangın Çıktı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde hasadı beklenen buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 2 dekar buğday ekili alanın yandığı öğrenildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde hasadı beklenen buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çavuş Mahallesi'ndeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.
Yangında 2 dekar buğday ekili alanın yandığı öğrenildi.