Seydişehir'de Buğday Tarlasında Yangın: 11 Bin 400 Metrekare Alan Zarar Gördü
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, buğday ekili bir tarlada çıkan yangında 11 bin 400 metrekare alan yandı. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtiliyor.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, buğday ekili tarlada yangın çıktı.
Osman Ö. ve Özgür K'ye ait Akçalar Mahallesi'ndeki buğday ekili tarlada yangın çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 11 bin 400 metrekare alanın yandığı öğrenildi.???????
Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel