Seydişehir'de "Bizim Akif" oyunu sahnelendi

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan "Bizim Akif" isimli müzikal tiyatro Seydişehir'de sahnelendi.

Yazarlığını ve yönetmenliğini Hasan Özaşlamacı'nın yaptığı, Cem Kurtoğlu, Seza Kırgız, Emre Uluocak, Nagihan Yıldız ve Barış Demirtürk'ün rol aldığı oyun, izleyiciden büyük beğeni aldı.

Seydişehir Belediyesi Düğün Salonunda iki seans olarak düzenlenen "Bizim Akif" adlı müzikal tiyatro oyununa çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Bir inanç ve dava adamı olan Mehmet Akif Ersoy'un, Kurtuluş Savaşı'ndaki milli mücadele ruhunu dizelere döktüğü İstiklal Marşı'nın Kabulünün 101. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla oynanan tek perdelik oyun izleyiciden tam not aldı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Çanakkale Deniz Zaferinin, Müslüman Türk tarihinde önemli bir dönüm noktası ve dünyanın en süper güçlerine karşı koyulan bir zafer olduğunu kaydetti.

Bazılarının canıyla, kanıyla cephede mücadele ederken, bazılarının da kalemiyle, diliyle mücadelelerini devam ettirdiğini anlatan Tutal, "Bunlardan biri de Mehmet Akif Ersoy'dur. Bir millet de kökünden özünden ve kendi değerlerinde uzaklaştığında ölmeye yok olmaya mahkumdur. Bu yüzden biz kendi özümüzü, kendi kökümüzü Mehmet Akif'te buluyoruz." ifadesini kullandı.

Program sonunda Tutal, "Bizim Akif" oyununu sahneleyen sanatçılara günün anısına hediye takdiminde bulundu.