Seydişehir'de bir kişi terastan düşerek ağır yaralandı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan bir binanın 4. katındaki terastan dengesini kaybeden bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı, Seydişehir Devlet Hastanesinde müdahale edildikten sonra Konya'ya sevk edildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir binanın 4. katındaki terastan düşen kişi ağır yaralandı.
Alaylar 2 Mahallesindeki bir apartmanın 4. katında bulunan terasından bakan S.G.T. (19) dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan S.G.T, Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel