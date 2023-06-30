Seydişehir'de bir kişi terastan düşerek ağır yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan bir binanın 4. katındaki terastan dengesini kaybeden bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı, Seydişehir Devlet Hastanesinde müdahale edildikten sonra Konya'ya sevk edildi.