Seydişehir'de bir ilkokul öğrencisi kumbarasını depremzedelere bağışladı Güncel Haberler Seydişehir'de ilkokul öğrencisi Eymen Kozanay, kumbarasındaki paraları depremzedelere bağışladı. Seydişehir'de ilkokul öğrencisi Eymen Kozanay, kumbarasındaki paraları depremzedelere bağışladı. Seydişehir Merkez İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Kozanay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara yardımda bulunmak istedi. Bunun üzerine Kozanay, kumbarasını Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin'e götürerek teslim etti. Kozanay'ın duyarlı davranışını sosyal medya hesabından paylaşan Pişkin, "İnsanoğlunun evrende kapladığı yer gövdesi kadar değil, yüreği kadardır. 7 yaşındaki Eymen, kocaman kalpli bu minik kahraman. Kumbarasını depremzede kardeşleri için bağışlayan sevgili yavrumuzu gözlerinden öptüm."ifadesini kullandı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Güncel Haberler

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