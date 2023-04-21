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Seydişehir'de bayramlaşma programı düzenlendi

Seydişehir'de bayramlaşma programı düzenlendi

Güncel Haberler

Seydişehir'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Seydişehir'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Adile Baysal Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen programda, Kaymakam Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal, protokol üyeleriyle bayramlaştı.

Pişkin, gazetecilere, ülkede yaşanan deprem nedeniyle buruk bir bayram yaşandığını, birlikte yaraların sarılmaya çalışıldığını söyledi.

Tutal ise birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde bir bayram geçirilmesi temennisinde bulundu.

Program, Akyol Mezarlığı'nda bulunan şehitlik ve Seydişehir Devlet Hastanesi ziyaretiyle sona erdi.

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Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Ramazan Bayramı Mehmet Tutal Deniz Pişkin Güncel Haberler

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